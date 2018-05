Nome nuovo per le corsie esterne in casa Genoa.



Dall'Argentina Pablo Rivero, agente di Lucas Olaza, ha parlato con l'emittente Radio Mundo di un'interesse di vari club europei per il suo assistito, un laterale sinistro classe 1994 cresciuto nel River Plate ed attualmente in forza al Talleres.



Tra le società nominate dal procuratore c'è anche il Genoa, sempre molto attivo nel mercato sudamericano, che tuttavia dovrà guardarsi dalla concorrenza di Espaniol e Benfica.



Per caratteristiche tecniche e tattiche, Olaza sembrerebbe essere il sostituto ideale del connazionale Diego Laxalt nel caso questi dovesse lasciare il Grifone.