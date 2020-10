Continua la ricerca di un portiere di riserva da parte del Genoa.



Se fino a qualche giorno fa il candidato numero uno per coprire le spalle a Mattia Perin, attualmente in quarantena domiciliare perché contagiato dal covid, era Mauro Vigorito del Lecce ora sembra prendere quota un altro nome, quello di Alberto Paleari.



Cresciuto nel vivaio del Milan, con il quale ha vinto da riserva l'ultimo scudetto rossonero nel 2010-2011, l'estremo difensore lombardo classe 1992 è da cinque stagioni il difensore dei pali del Cittadella. Ma secondo Sky Sport potrebbe presto lasciare il Veneto per accasarsi al Grifone.