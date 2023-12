Nella ricerca di rinforzi per il proprio attacco in vista della riapertura del calciomercato, il Genoa torna a interessarsi a un suo vecchio obiettivo.



Dopo averlo sondato invano in estate, il club rossoblù starebbe pensando di tornare alla carica per Noah Ohio, centravanti mancino classe 2003 nato in Olanda ma di passaporto inglese. Cresciuto nelle giovanili delle due squadre di Manchester, United prima e City poi, Ohio dopo essere transitato da Germania, Olanda e Austria, nell'estate 2022 si è trasferito allo Standard Liegi, in Belgio. Club la cui proprietà è la medesima del Genoa, ossia la 777 Partners. Aspetto, quest'ultimo, che potrebbe favorire sensibilmente il suo approdo in rossoblù.



Ne dà notizia Gianluca Di Marzio.