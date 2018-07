C'è anche il nome di Darko Lazovic nell'elenco dei giocatori rossoblù che questo pomeriggio arriveranno a Neustift per prendere parte alla prima parte del raduno estivo del Genoa.



La sua permanenza in gruppo, tuttavia, potrebbe essere molto breve. Il laterali serbo non rientra infatti nei piani tattici di Ballardini che nella passata stagione lo utilizzò molto poco ed un suo addio al Grifone viene dato per imminente.



Secondo Repubblica fortemente interessato alle sue prestazioni sarebbe il Frosinone, già sulle tracce di altri genoani, come Galabinov, Rosi e Zukanovic, che prenderebbe il giocatore in prestito. Una proposta che la dirigenza ligure starebbe prendendo in seria considerazione ma soltanto dopo che Lazovic avrà accettato di firmare il prolungamento del proprio contratto in scadenza a giugno 2019.