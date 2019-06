La conferma di Ionut Radu, riscattato dall'Inter ma lasciato in prestito al Genoa per un altro anno, solleva parecchi interrogativi sul futuro di Federico Marchetti.



Nonostante sia legato al Grifone per almeno un'altra stagione, l'ex estremo difensore della Lazio sta pensando seriamente di cambiare aria. D'altronde, come egli stesso ha avuto modo di dichiarare al sito EuropaCalcio.it, le proposte di nuovi ingaggi non gli mancano di certo: "Con il Genoa ho un contratto per tutta la prossima stagione e l’opzione per quella successiva; tuttavia nonostante il legame che ho maturato per la squadra e per la maglia viene da sé che questo non è sufficiente per un giocatore come me che ha ancora voglia di stare in campo e non in panchina. Ho ricevuto alcune proposte interessanti, tutte all’estero e in squadre con profili appetibili".



Marchetti lascia comunque una porta aperta alla Serie A: "A dirla tutta sono tentato ma da una parte la voglia di rilancio nel campionato italiano è più forte. Si vedrà nei prossimi giorni".