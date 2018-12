Potrebbe proseguire in Toscana la carriera di Federico Marchetti.



Destinato a salutare il Genoa alla riapertura del mercato invernale, dopo appena quattro mesi di permanenza in rossoblù poiché superato nelle gerarchie interne da Ionut Radu, l'ex portiere della Lazio è finito nel mirino dell'Empoli. La dirigenza della squadra toscana è infatti alla ricerca di un rinforzo per i propri pali dal momento che sia le prestazioni di Ivan Provedel che quelle di Pietro Terracciano, i due estremi difensori alternatisi nel ruolo in questa prima parte di stagione, non hanno saputo esprimere un contributo all'altezza delle aspettative.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il club di Corsi vuol correre ai ripari ingaggiando un portiere di esperienza e classe e Marchetti sembra avere tutte le carte in regola per rispettare questo identikit.