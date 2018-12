Sarà ancora una volta un Genoa molto simile a quello visto nelle ultime uscite quello che oggi affronterà in trasferta il Cagliari.



Anche in Sardegna Cesare Prandelli si affiderà infatti ad almeno dieci undicesimi della squadra scesa in campo sabato dal primo minuto contro l'Atalanta.



In attesa della pausa di inizio anno, utile anche per capire se ci siano o meno le possibilità di cambiare modulo passando alla difesa a quattro, il Grifone si riproporrà con il solito 3-5-2. Pochissimi i dubbi di formazione in difesa ed in attacco. Dietro, a protezione di Radu, giocheranno da destra a sinistra Biraschi, Romero e capitan Criscito; davanti la ricerca del gol sarà affidata come sempre al tandem Piatek-Kouamè. Invariate anche le due corsie esterne, con Lazovic a sinistra e Romulo a destra. Qualche sorpresa potrebbe invece esserci nella zona centrale della linea mediana. Dopo la buona prestazione nel secondo tempo con l'Atalanta, Prandelli potrebbe lanciare Rolon dal primo minuto, preferendolo sia a Veloso che a Sandro. Hiljemark e Bessa avranno infine il compito di agire da mezzali.