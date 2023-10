Mateo Retegui difficilmente sarà protagonista della sfida di domani sera tra il suo Genoa e il Milan.



L'attaccante italo-argentino è ancora alle prese con il dolore al ginocchio causato da una contusione subita domenica nel corso della gara contro l'Udinese. Allenatosi a parte per l'intera settimana, il numero 19 rossoblù potrebbe anche essere convocato da Gilardino per la partita con i rossoneri ma difficilmente scenderà in campo. Quantomeno dal primo minuto.



Il rischio di aggravare la situazione è alto e in via del tutto precauzionale starebbe spingendo lo staff sanitario del Grifone a non forzare l'impegno del centravanti.