Il riscatto di Adama Soumaoro da parte del Genoa è tutt'altro che scontato.



Nonostante le ottime prestazioni offerte fin qui dal centrale francese arrivato in prestito a gennaio dal Lille, il club rossoblú non si sarebbe ancora del tutto convinto dall'eventualità di sborsare i 10 milioni di euro necessari per procedere al suo riscatto.



Lo scrive Tuttosport.