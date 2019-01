Neanche il tempo di fare ritorno al Genoa dopo il semestre di prestito al Crotone che per Claudio Paul Spinelli potrebbe essere ora di rifare immediatamente le valige.



Ad attendere il biondo attaccante argentino prelevato in estate dal Tigre e subito girato al club calabrese ci sarebbe un'altra societa di Serie B: il Pescara.



Gli abruzzesi sono infatti alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto avanzato e avrebbero chiesto informazioni ai dirigenti del Grifone circa il passaggio temporaneo del ragazzo fino al termine di questo campionato.