L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca ai venti club di A.



In particolare il quotidiano rosa si è concentrato sui mancati ricavi che le società accuseranno da qui al termine della stagione a causa delle porte chiuse. La mancanza di pubblico negli stadi italiani porterà ad un ammanco complessivo di 100 milioni di euro per le squadre nostrani, cifra diversamente distribuita da una piazza all'altra.



In base alla media incassi delle precedenti 12 gare interne di questo campionato, il Genoa, ad esempio, dovrebbe patire un buco oscillante tra l'uno e i 2 milioni, una somma che conferma quanto riportato da un'analoga statistica uscita un paio di settimane fa. Ad aggravarla potrebbe contribuire il fatto che nelle sette rimanenti sfide interne i rossoblù ospiteranno tra le altre Juventus, Inter e Napoli, tre incontri solitamente da 'tutto esaurito'.



Tuttavia le speranze di poter un minimo tamponare quest'emorragia economica non mancano, soprattutto qualora Lega, Figc e Governo dovessero decidere di riaprire gli stadi, seppur parzialmente, dal 14 luglio in poi. In tal caso la presenza degli abbonati sarebbe garantita ma non è da escludere che qualche posto a sedere possa trovarlo anche qualche spettatore 'occasionale'. In tal caso il Grifone potrebbe contare sull'apporto del proprio pubblico per le gare interne con Lecce, Inter e Verona, oltre che nella 'trasferta' in casa Samp del 22 luglio.