Una lunga intervista a Mattia Perin è comparsa questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati dal portiere del Genoa non si poteva non partire dalla stretta attualità, quella legata all'emergenza coronavirus: "C’è una frase che mi ha colpito molto: 'Se non esci da questa quarantena con nuove esperienze e competenze significa che non ti è mancato il tempo, ma la disciplina'. Noi calciatori siamo sensibili a ciò che accade fuori dal nostro ambiente, consapevoli di essere tutti uguali. È sbagliato vederci distanti dalle persone comuni. Ora la priorità è la salute"



Perin è poi passato a parlare del suo ritorno al Grifone: "Venivo da nove mesi di inattività e riabbracciavo un ambiente lasciato un anno e mezzo prima. Però mi sono sentito subito a casa. La Juve mi ha lasciato tante cose positive. Ho capito cosa vuol dire lavorare duramente per ottenere sempre la vittoria».



Il suo rientro a Pegli è coinciso anche con la risalita in classifica del Grifone. Una svolta che per Perin ha avuto un momento chiave: "Prima della gara contro la Fiorentina il mister ci ha radunati tenendo un discorso alla squadra. Solo noi e lui. Al termine ho visto gli occhi dei compagni e le loro espressioni cambiati totalmente. Trasmettevano energia positiva. Ho rivisto ancora quegli sguardi: così sono arrivate grandi prestazioni."