Lo grinta cheha dipinta sul volto a fine gara sul terreno della Dacia Arena è lo specchio di un Genoa che dopo aver fatto un passaggio all'inferno è riuscito a riemergere in superficie.Il pari acciuffato in rimonta con l'Udinese sembra la fotocopia di quanto fatto otto giorni prima con il Brescia. Sotto di due reti e sull'orlo del baratro, il Grifone è riuscito a risollevarsi e a rimettersi in piedi, strappando punti preziosi per la sua corsa verso l'obiettivo stagionale. Un segno di come, nonostante tutte le lacune, questa squadra creda tanto nella salvezza e non si dia mai per vinta. Aspetti che Perin ha voluto sottolineare a poche ore dal fischio finale della sfida del Friuli sul proprio profilo Instagram: "- ha scritto il portiere rossoblù -