Anche, come il suo capitano Mimmo Criscito, ha voluto celebrare la bella e importante vittoria in casa del Milan con un post sul proprio profilo Instagram.- ha scritto l'estremo difensore rossoblù - In queste giornate complicate speriamo di aver regalato un sorriso ai professionisti genoani impegnati a gestire l’emergenza e ai tifosi a casa”.