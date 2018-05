Dai guantoni da portiere a quelli da boxeur a volte il passo può essere breve. Ne sa qualcosa Mattia Perin che per aggiudicarsi lo strumento di lavoro utilizzato da Mike Tyson è arrivato a spendere 1.600 euro.



La spesa del portiere del Genoa è avvenuta durante l'asta benefica tenutasi l'altro ieri sera a margine della cena sociale di fine stagione dei rossoblù. L'intero importo versato dal capitano del grifone verrà devoluto in beneficenza all' ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.



In questi giorni alle prese con la trattativa per il suo passaggio alla Juventus, Perin ha comunque trovato il tempo per compiere un atto di generosità che gli consentirà allo stesso tempo di custodire un cimelio importante nella storia dello sport.



Meglio di lui ha però fatto il compagno di squadra Goran Pandev che nel corso della stessa asta benefica si è aggiudicato la maglietta di Lionel Messi per 2.900 euro.