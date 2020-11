Un punto nel derby, soprattutto conquistato in rimonta e al termine di un periodo difficile, è sempre importante. Per questo nello spogliatoio del Genoa in molti si felicitano per il pareggio ottenuto ieri sera con la Sampdoria. A cominciare dai senatori rossoblù Mimmo Criscito e Mattia Perin."Oggi è stata una partita dura esattamente come ce l’aspettavamo - ha scritto su Instagram il capitano - ma. Ora concentrati sulla prossima partita che si giocherà tra soli 3 giorni...".Considerazioni in parte riprese sullo stesso social network anche dall'estremo difensore: "La prima di 3 partite nel Nostro stadio lasciasu cui lavorare, dobbiamo sfruttare al meglio questa opportunità!