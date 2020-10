Tre parole ed un emoticon: così Mattia Perin ha voluto salutare il proprio ritorno alla normalità dopo le due settimane trascorse in balia del Covid.



Nella notte, non appena la notizia della sua negativizzazione al coronavirus è stata resa nota dalla società, il portiere del Genoa ha pubblicato una storia sulla propria pagina Instagram per sottolineare l'importanza di un momento a lungo atteso e sospirato. 'Negativo e pronto' è stato il commento dell'estremo difensore rossoblù che ha completato il post con l'emoticon raffigurante il braccio muscoloso.



Da oggi, come prevede il protocollo sanitario, Perin potrà quindi tornare finalmente ad allenarsi con il resto dei compagni immuni al virus nel centro sportivo di Pegli. Un ritorno alla normalità che condividerà con Federico Marchetti e Ivan Radovanovic, gli altri due rossoblù usciti dall'incubo covid.