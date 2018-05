Settimana decisiva per il passaggio di Mattia Perin dal Genoa alla Juventus.



Come ha avuto modo di spiegare ieri sera ai nostri microfoni il presidente rossoblù, Enrico Preziosi, le dirigenze dei due club si incontreranno nei prossimi giorni per provare a limare gli ultimi dettagli prima di arrivare alla fumata bianca della trattativa per portare il 25enne portiere di Latina in bianconero.



L'edizione odierna del Corriere dello Sport va però oltre, anticipando quelli che potrebbero essere tempi e accordi definitivi. Secondo il quotidiano sportivo romano, liguri e piemontesi troveranno l'intesa entro venerdì sulla base di 10 milioni da corrispondere ai rossoblù, più il prestito di un calciatore in orbita Juventus, molto probabilmente l'ex crotonese Rolando Mandragora.

A Perin verrà inoltre fatto firmare un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro all'anno.



Dalla Spagna però nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un interesse del Real Madrid per l'estremo difensore del Grifone. Un'eventualità che nel caso si rivelasse concreta, verrebbe sicuramente presa in considerazione da Preziosi e soci, la cui speranza resta sempre quella di riuscire a scatenare un'asta milionaria attorno al ragazzo.