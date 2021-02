C'è una statistica che vede Mattia Perin secondo in Serie A dietro al solo Gigio Donnarumma. E' quella relativa alle gare terminate con la porta immacolata. Un piccolo primato che il portiere del Genoa ha commentato dividendone i meriti con i compagni: "E' una statistica che mi fa piacere perché alcune volte i numeri danno la struttura di ciò che uno fa in campo - ha rivelato Perin al Secolo XIX - E' ovvio che il merito non è solo mio ma in gran parte dei miei compagni. E' inutile dire che le prestazioni del portiere sono proporzionate a quelle della squadra. Io cerco solo di farmi trovare preparato nelle poche occasioni che loro mi fanno arrivare. Ricordo che quando ho preso gol contro il Napoli, che sarebbe stata la quinta partita senza reti, eravamo tutti un po' amareggiati".



Il numero uno rossoblù è poi tornato sulla salvezza raggiunta nel passato campionato: "Quando sono tornato l'anno scorso a gennaio sapevo che per me era una sfida difficile. Non giocavo da nove mesi ma ero più concentrato sul risultato collettivo che su quello personale. Ancora oggi passa in secondo piano l'impresa che abbiamo compiuto. Alla fine del girone d'andata avevamo solo 15 punti e poi ci siamo salvati facendone 25 nel ritorno. E' forse la cosa più bella che ho fatto da quando sono al Genoa".