Mattia Perin mette in guardia i suoi compagni dopo il pareggio di ieri sera contro l'Udinese in merito ai prossimi impegni che attendono i rossoblù:- ha ammesso il portiere a Sky - lo sappiamo bene e dobbiamo lavorare sodo cercando di dare continuità alle prestazioni come quella di oggi. L’Udinese è una squadra forte che non a caso è già arrivata a quota 33 punti, ha messo in difficoltà tutte le squadre contro cui ha giocato ultimamente.”.Venerdì intanto si fa visita al Parma, in una gara in cui la vittoria sarebbe fondamentale: “, già nel derby abbiamo perso due punti perché per quello che si è visto meritavamo la vittoria.ma lo saranno allo stesso modo le partite che verranno dopo.”Per la sesta gara consecutiva, intanto, il Grifone ha mancato l'appuntamento con la vittoria. Ma Perin non sembra preoccuparsi più di tanto: “Ci sono stati episodi sia nel derby sia nella partita di stasera, alla fine si gioca sempre contro un avversario che ti mette in difficoltà con le proprie qualità. Alla fine la verità la dice il risultato finale. Probabilmente contro il Verona dovevamo perdere e invece abbiamo portato a casa un punto, tuttavia