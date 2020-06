Mancano ancora tre settimane prima che il Genoa possa tornare in campo in una gara ufficiale. Madimostra di essere già bello carico e fremente all'idea di riprendere quel percorso interrotto ad inizio marzo: "Sta per partire un nuovo campionato per noi - ha scritto il portiere rossoblù sul proprio profilo Instagram -Siamo concentrati e sulla buona strada!".I primi due impegni del Genoa nel post-covid saranno contro il Parma, in casa, martedì 23 giugno e con il Brescia in trasferta il sabato successivo.