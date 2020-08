Il Genoa si è salvato nell'ultima gara di campionato vincendo contro il Verona per 3-0 uno dei protagonisti della salvezza raggiunta è il portiere, in prestito dalla Juve, Mattia Perin.



SALVEZZA - "Era il nostro obiettivo primario, sono sette mesi che lavoriamo per questo. Ce lo meritiamo anche perché abbiamo vinto tutti gli scontri diretti che avevamo. Abbiamo fatto ventotto punti da quando è arrivato il mister. Parlano i numeri".



LA SCELTA DI TORNARE - "A gennaio il presidente mi ha chiamato, insieme a Pandev e Criscito, Volevo dare una mano, e ho compiuto questo obiettivo".



FUTURO - "Sono tornato dopo nove mesi che non giocavo, tornare era un'opportunità importante. Io servivo al Genoa, e il Genoa serviva a me. Il mio cartellino è di proprietà della Juve, non dipende solo da me. Il mio obiettivo è giocare con continuità".