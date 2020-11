Il minimo sindacale. Il Genoa e Mattia Perin tirano un sospiro di sollievo apprendendo le decisioni del Giudice Sportivo relative all'ultima giornata di campionato.



Come previsto il portiere rossoblù è incappato in un turno di squalifica dopo l'inutile espulsione rimediata domenica sera nel finale della gara persa contro l'Udinese. Per Perin, quindi, niente sfida al Parma, prossimo avversario del Grifone lunedì a Marassi.



Una squalifica che era inevitabile ma che poteva essere anche superiore al singolo turno affibbiato all'estremo difensore di Latina. Il rischio per Perin è che l'arbitro avesse ravvisato nel suo intervento su Larsen anche la condotta violenta, a seguito del colpo volontario rifilato all'avversario senza possibilità di prendere il pallone, oltre al fallo su chiara occasione da gol.