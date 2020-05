In una diretta Instagram, il portiere del Genoa ed ex Juve Mattia Perin ha parlato della forza del club bianconero: "Arrivavo io per fare colazione e c'erano già Chiellini, Bonucci, Pjanic in palestra a lavorare. Ho iniziato ad arrivare anche due ore prima al campo. I successi che stanno avendo non vengono così. Tecnici, staff, giocatori che hanno vinto li vedi con umiltà, tutti zitti, seri, con grande intensità. Vedi perché la Juventus vince da tanti anni. Il talento di una squadra del genere lo alleni con questa meticolosità, capisci perché vanno sempre a dama. Spero vincano la Champions, sono un gruppo straordinario e capisci quanto volersi bene c’è”.