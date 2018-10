Ennesima dichiarazione di intenti da parte del direttore sportivo del Genoa,riguardo al futuro prossimo di Kris Piatek.Intervistato da CalcioNapoli24.it, il dirigente rossoblù ha confermato ancora una volta come la volontà del club più antico d'Italia sia quella di resistere alle tante offerte provenienti da mezza Europa e mantenere in organico il giocatore almeno fino al prossimo giugno: "I contatti sfociano in offerte e trattative quando c’è la disponibilità a vendere il giocatore.soprattutto se pensiamo al mese di gennaio. Non ci sediamo a tavolino con nessuno per ora. Ci sarà tempo per farlo, ma sicuramente non a gennaio. Poi, magari più avanti ne parleremo”.Perinetti ha poi parlato anche di un altro dei gioielli arrivati quest'estate in casa rossoblù: ", lavora tanto per la squadra. Ha fatto molti assist importanti anche a Piatek che è diventato il nostro giocatore più celebrato anche grazie a lui".Il dirigente romano ha infine detto la sua anche sulla lotta scudetto: “Noi siamo riusciti a strappare un punto allo Juventus Stadium. Perdere uno scudetto arrivando a 91 punti fa male, Sarri è stato bravissimo ma la flessibilità tattica di Ancelotti può essere un’arma importante.. La Juventus ha una caratura eccezionale sotto tutti i punti di vista, ma”.