Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, è tornato sulla dura sconfitta rimediata domenica sera dai rossoblù in casa del Sassuolo.

"Abbiamo avuto un blackout inspiegabile, non ci era mai successo - ha spiegato l'esperto dirigente romano in un'intervista ripresa questa mattina dal Secolo XIX - Siamo andati sotto e abbiamo lasciato spazio al Sassuolo. Dobbiamo ritrovare la strada giusta, non ci si può fare abbattere dalle prime difficoltà".



Perinetti tuttavia non fa drammi e si dice convinto che l'allenatore rossoblù abbia le capacità per superare questo momento: "Sono sicuro che Ballardini troverà le soluzioni giuste per dare equilibrio alla squadra. Non è un problema di modulo, bensì di atteggiamento: non siamo costruiti per giocare a quattro dietro ma quando lo abbiamo fatto nella ripresa lo abbiamo fatto bene. Questo per dire che il modulo può aiutare ma è l'atteggiamento che conta".



Chiusura riservata ad Enrico Preziosi, presente in tribuna al Mapei Stadium domenica sera: "Il presidente non era arrabbiato - assicura ancora Perinetti - era solo molto dispiaciuto per quello che è successo in campo".