L'avventura al Genoa di Antonio Sanabria potrebbe essere già giunta ai titoli di coda. A confermare quella che fino a pochi giorni fa sembrava essere solo una sensazione è stato ieri il direttore generale del grifone Giorgio Perinetti. Intervistato da Sportitalia esperto dirigente ha confermato l'intenzione del club di cercare una sistemazione alternativa centravanti cresciuto nella cantera del Barcellona.



Arrivato a gennaio in prestito oneroso dal Betis, l'attaccante paraguaiano aveva esordito in rossoblù mettendo a segno 3 reti nelle prime quattro uscite di campionato. Dal 17 febbraio in poi, il giorno della rocambolesca rete alla Lazio , però il giocatore si è completamente bloccato, macchiando oltretutto il proprio finale di stagione con il pesante errore dal dischetto nel recupero della gara con la Roma.



L'attuale contratto tra Sanabria e il Genoa prevede il riscatto automatico del cartellino da parte della società di Preziosi qualora il giocatore metta a segno 18 reti complessive entro giugno 2020.