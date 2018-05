Mattia Perin resta vicinissimo alla Juventus ma secondo il direttore generale dei rossoblù, Giorgio Perinetti, intervistato da Pianetagenoa1893.net, la trattativa è tutt'altro che scontata: “Di sicuro non c’è niente, però lui ha manifestato il desiderio di giocare le coppe e vedremo se riusciremo ad accontentarlo. Ci vuole pazienza, sono trattative che non sono ancora iniziate. Quando inizieranno, al di là dell’interesse delle varie società, non solo la Juventus, valuteremo tutto”.



La Juve è quindi avvisata: nonostante la volontà del portiere laziale parrebbe essere quella di giocarsi il posto in bianconero con Wojciech Szczesny, le intenzioni del suo attuale club non chiudono la porta ad altre eventuali destinazioni.