Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus: "I risultati recenti non hanno premiato le nostre prestazioni. La salvezza non è acquisita, dobbiamo fare altri punti. Abbiamo perso contro squadre alla nostra portata, ora dobbiamo riconquistare contro le grandi e speriamo di fare meglio da qui in avanti".