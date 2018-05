Un'analisi di mercato a 360°: è quella fatta ieri sera dal direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti dagli studi di Primocanale.



Il dirigente rossoblù ha infatti parlato di tutte le più importanti trattative, in entrata ed in uscita, che in questo momento coinvolgono la società più antica d'Italia. A cominciare dalla possibile cessione di Mattia Perin: "Speriamo che alla fine resti - ha detto Perinetti - capisco che abbia ambizioni, vuole giocare in Champions, non glielo si può negare. Ma tutto deve essere condiviso. Ognuno deve mettere qualcosa sul piatto sia nell'avere che nel dare". Come dire che il capitano lascerà Genova solo dietro ad un'equa offerta per il suo cartellino.



Capitolo Bertolacci. Il centrocampista, secondo quelli che sono gli accordi, a fine stagione dovrebbe tornare al Milan con il quale ha ancora un anno di contratto. Le possibilità che torni immediatamente indietro però non sono poche anche perché per lui gli spazi in rossonero potrebbero essere davvero pochi: "Bertolacci ha sempre fatto bene con Ballardini - sostiene Perinetti - Se avrà richieste da società di pari livello, sceglierà il Genoa".



Altro ex rossonero è Gianluca Lapadula, il cui rendimento al Grifone è stato decisamente sotto le attese. Nonostante ciò Perinetti assicura che il Genoa continuerà a puntare su di lui: "È un giocatore vincolato a noi che quest'anno è partito con un handicap a causa di un infortunio importante. È generoso, non ha avuto fortuna in fase conclusiva ma nessuno gli può rimproverare di non essere stato aggressivo. Speriamo che l'anno prossimo sia più fortunato e possa essere il centravanti con una squadra adatta al suo gioco".



La conferma di Lapadula spegnerebbe le remote speranze di rivedere a Marassi un vecchio idolo della Nord come Leonardo Pavoletti: "C'è una società che sta lottando in maniera drammatica e per rispetto non parlo dei loro giocatori".





Tra i colpi già messi a segno dal Genoa c'è l'acquisto di Cristian Romero, promettende difensore centrale argentino proveniente dal Belgrano: "Il calcio italiano non può più mirare alle prime scelte, ma alle terze scelte che possono diventare prime. Romero? Probabilmente arriverà al Genoa ma non va caricato di eccessive responsabilità. Accogliamolo però come una promessa, può diventare un grande giocatore".



Chiusura dedicata alla conferma di Davide Ballardini sulla panchina rossoblù "Siamo intervenuti in una situazione particolarmente delicata - ha ricorda il dg - La squadra aveva valori morali ma non aveva risultati. Abbiamo affidato la direzione tecnica a Ballardini che conosceva perfettamente l'ambiente e poteva avere un impatto immediato. Ora è facile dire che il Genoa si è salvato, ma con quattro giornate di anticipo è stata davvero un'impresa. Andiamo avanti per crescere e stabilizzarci. Con fiducia".