"Kouamé e Piatek, così come Romero non si muoveranno anche se sono molto seguiti": Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ai microfoni di Radio Nostalgia conferma le voci di mercato che ruotano attorno a diversi giocatori rossoblu ma allo stesso tempo smentisce qualsiasi ipotesi circa la loro partenza già a gennaio.



Il dirigente laziale ha poi parlato anche delle strategie in entrata del grifone: " Il mercato di gennaio non è molto praticabile, è il mercato delle illusioni. Abbiamo bisogno di un giocatore a sinistra, perché Lazovic sta facendo bene ma è un destro. Prenderemo anche un centrocampista".