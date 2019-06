Dopo aver conquistato la salvezza all'ultima giornata, Cesare Prandelli potrebbe lasciare la panchina del Genoa. Se dovesse partire, il principale sostituto per la panchina rossoblù è Aurelio Andreazzoli. Sul futuro di Prandelli ha parlato il dg Giorgio Perinetti: 'Aspettiamo il presidente prima di decidere - ha detto a Sky Sport - Appena Preziosi tornerà in Italia affronteremo il futuro cominciando dal discorso del tecnico. Prandelli ha un contratto, valuteremo più avanti eventuali novità'. Sul ritorno di Conte in Italia: 'Non so se possa vincere, in precedenza l'ha fatto e ci è riuscito subito. E' un allenatore che cura molto i dettagli alla ricerca della vittoria, per l'Inter è un ottimo acquisto. Con lui, Ancelotti e Sarri si restituiscono grandi menti al nostro calcio'.