La prossima partenza industria in casa Genoa potrebbe essere quella di Christian Kouame.



Il giovane attaccante ivoriano è è stato cercato in passato da diversi club che nei prossimi mesi potrebbero tornare a farsi vivi per lui con la società rossoblù. Tra questi rientra sicuramente il Napoli, anche se il direttore generale del grifone Giorgio Perinetti non esclude altre possibili piste: "Io non sono amatissimo a Genova per le cessioni, ultima quella di Piatek, anche se purtroppo i motivi sono tanti - ha detto il dirigente a Radio Kiss Kiss - Quindi non vorrei parlare di cessioni. Kouamé è stata una bella scoperta, sta facendo una grande stagione con noi, vedremo a fine anno chi sarà realmente interessato".