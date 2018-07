Neanche il tempo di spargere la voce che arriva subito la smentita: il Genoa non segue Andrea Petagna. A garantirlo è il direttore generale dei rossoblù Giorgio Perinetti.



"Petagna non ci interessa" ha dichiarato lapidariamente il dirigente romano a Sportitalia spegnendo sul nascere le voci di un possibile inserimento del Grifone nella trattativa per portare alla Spal l'attuale centravanti dell'Atalanta.



Altrettanto breve anche il commento sulla situazione di Diego Laxalt, uno dei pezzi pregiati della rosa genoana, monitorato con attenzione dai club di mezza Europa: "Ma offerte concrete per lui non ne abbiamo ancora ricevute - ha precisato Perinetti - attendiamo che arrivino".