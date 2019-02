Lunga intervista televisiva di ieri sera per il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti.



L'esperto dirigente ha toccato molti temi dell'attualità rossoblu, dal mercato alla situazione finanziaria del club, fino ad arrivare agli obiettivi sportivi futuri. “La situazione finanziaria del Genoa è sicuramente migliorata e sta migliorando - ha esordito Perinetti - Nel 2019 avremo un segno tangibile di questi benefici perché ci porteremo avanti in tutti i settori, come quello fiscale: potremo guardare al futuro con più serenità. Investiremo sul miglioramento del bilancio, sulle strutture e sulla squadra”.



Puntuale ed inevitabile è arrivata l'ennesima precisazione sulla cessione di Piatek: "Io ho un rapporto molto chiaro con la tifoseria: spiace deludere i tifosi, ma ripeto, nessuno ha mai trattato giocatori per gennaio. Non sottovaluto il bene primario del tifo: io sono il primo a riconoscere che il campo è sentimento, ma bisogna fare i conti con i numeri e la gestione societaria. Poi i temporali arrivano anche all’improvviso: è stato l’ingresso del Milan con la situazione Higuain di certo non programmata e ha messo gli occhi sul nostro giocatore. Quando arrivano offerte di quel tipo, anche a costo di essere impopolare, il dovere di un dirigente è quello di valutarle: queste cessioni possono migliorare la situazione della società, pur dovendo rinunciare a un giocatore importante. C’è anche da pensare anche alla volontà del calciatore che ha voce in capitolo come il suo entourage. Sono tutte situazioni da valutare". Sul fatto di averlo potuto tenere ancora qualche mese per monetizzare ulteriormente a fine stagione Perinetti ha le idee chiare: "Bisogna valutare tante situazioni: prima le condizioni che ti offrono, poi a parte anche la gestione del giocatori. Non voglio fare nomi, ma in passato ci sono stati giocatori che hanno segnato molti gol e sono stati ceduti a cifre importanti e ora non valgono tanto. Credo che il Genoa abbia reinvestito totalmente o quasi tutto quello che è stato incassato: alla lunga si vedrà se l’operazione Piatek è stata utile o no. Il Genoa ha ceduto dei giocatori, ma ne ha presi altri e ne prenderà ancora: speriamo che Sanabria farà ancora meglio”.



Infine un suo pensiero Perinetti l'ha espresso anche sul possibile ingresso in futuro del Genoa nella lotta per un posto in Europa: “Europa League? Si potrebbe fare: il problema è che bisogna arrivarci gradualmente, anche dalle cose che ho spiegato prima. Tutto ciò si riversa su una migliore situazione e su una posizione di classifica più ambiziosa: non passa dunque soltanto dall’acquisto di un giocatore, ma da tutto un lavoro che crea i presupposti per un futuro migliore”.