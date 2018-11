Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato a Dazn prima di Genoa-Napoli: "Piatek-Napoli? Era una cosa sicuramente concreta quando c'è stata esternata la volontà di trattare, ma noi non siamo disposti per ora a parlare di questa cosa. Il ragazzo deve star tranquillo, migliorare e sarà oggetto del desiderio anche per molti mesi. Di lui però parleremo solo in primavera o a fine campionato".