Il dg del Genoa Giorgio Perinetti è intervenuto a Radio Crc il giorno dopo la sfida con la Fiorentina, valsa la salvezza: "Vi farei vedere partite di altre squadre, poi giudichiamo. Non mi va di fare polemica, siamo salvi e cerchiamo di non ricadere in questa situazione l'anno prossimo. La cessione di Piatek? Era inevitabile e questo è il calcio purtroppo, poi c'è da dire che bisogna prepararsi a sostituire le cessioni nel migliore dei modi, anche se abbiamo dovuto affrontare un calvario tra infortuni in tutti i reparti. Ballardini? Quando si parla di errori si parla di tutto. Prandelli? Con lui faremo le nostre valutazioni, quest'anno in A sono in programma tanti cambi di panchina, incerti ancora".