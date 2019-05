Il direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, sarà il prossimo destinatario del premio 'Football Leader', l'annuale riconoscimento assegnato dall'Associazione degli allenatori italiani ai protagonisti del mondo del pallone.



L'esperto dirigente romano riceverà il premio speciale Scouting Leader "per la sua notevole carriera di scopritore di talenti - si legge nelle motivazioni diffuse dalla giuria dell'evento - nelle giovanili della Roma, del Napoli e della Juventus e poi dirigendo l’area sportiva di numerosi club di serie A. Le ultime scoperte al Genoa, insieme allo staff dirigenziale, ne fanno uno leader nel campo dello “scouting”, in virtù di una straordinaria competenza e di un raro fiuto per i giovani campioni".



Contemporaneamente a Perinetti verrà premiato anche l'ex allenatore di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio Sven Goran Eriksson, quest'ultimo ovviamente per i suoi meriti da tecnico. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti avverrà il prossimo 4 giugno a Napoli presso ​l’Auditorium del Royal Continental Hotel.