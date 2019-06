L'asse di mercato tra Genoa e Lazio promette di essere uno dei più caldi di questa estate. Delle numerose trattative potenzialmente in essere tra i due club ha parlato il dg rossoblù Giorgio Perinetti a Radio Sei: "Per Biraschi ad oggi non c'è nulla di concreto con i biancocelesti, però potrebbe aprirsi qualche discorso, il mercato è appena cominciato. Lazovic è prossimo alla scadenza, il Genoa non ha più voce in capitolo su di lui, per averlo bisogna parlare con il suo agente (Lucci, ndr). Sanabria ha iniziato molto bene, poi ha avuto qualche difficoltà. Ha un altro anno di prestito, può essere girato a un'altra squadra solo previo il consenso del Betis Siviglia. Romulo? Bisogna chiedere alla Lazio. Ci sono ancora una decina di giorni, ma da quanto ho capito dovrebbero riscattarlo. A meno che Tare non trovi un giovane da quella parte, ma penso che alla fine Romulo vada alla Lazio. Al momento non ci sono trattative in corso tra Genoa e Lazio, ma sappiamo che tutto può accadere”.



Perinetti ha infine parlato anche del suo eventuale addio al Grifone: “Ne stiamo parlando con Preziosi, sono a disposizione del Genoa. Io non so stare senza calcio. Troveremo la soluzione migliore per tutti”.