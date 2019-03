Delusione per il presente ma speranza per il futuro: sono questi, in estrema sintesi, i concetti espressi dal direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti al termine della finale di Viareggio Cup persa ieri dai liguri con il Bologna: "Intanto dobbiamo dire che noi siamo stati in finale e gli altri sono a casa da tempo - ha dichiarato il dirigente a TeleNord - Ce la siamo giocata fino alla fine, avevamo in pugno la vittoria poi abbiamo preso gol a un minuto dalla fine. la lotteria dei rigori poi è andata male. Dobbiamo anche dire che in questo torneo si possono cambiare sette giocatori, quindi nei supplementari hanno giocato due squadre diverse. i ragazzi hanno fatto un gradne torneo, poi ovviamente vince uno solo e i rigori hanno premiato il Bologna.”



Perinetti si è poi soffermato sulla crescita dei grifoncini allenati da Carlo Sabatini partiti a fari spenti ma diventati protagonisti del Viareggio strada facendo: “In finale sono arrivate due outsiders. Il Genoa è una squadra che ha sofferto in campionato nel girone di andata ma sta facendo un grande girone di ritorno e ha fatto un grande torneo Viareggio. Dispiace non essere entrati nell’albo delle vittorie, credo che sia stata fatta una grande manifestazione ed è merito di tutto.”



Un'ultima infine sul sempre profilico vivaio rossoblù: “Stiamo lavorando molto e ci aspettiamo sempre un percorso di crescita. Vincere le coppe è importante ma è più importante portare nuovi giocatori in prima squadra. Credo che nel Genoa attuale, ci siano ragazzi che possono arrivarci.”