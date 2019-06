"Inammissibile per difetto di giurisdizione": il Tar del Lazio rispedisce il ricorso del Venezia contro i playout (persi ai rigori con la Salernitana) di Serie B.



L'amministratore delegato del club di Tacopina, Andrea Rogg ha annunciato: "I nostri legali si sono messi al lavoro per verificare quale sia la strada migliore da percorrere, al 99% andremo al Consiglio di Stato".



Intanto il Venezia (che secondo la Gazzetta dello Sport per il ruolo di direttore sportivo potrebbe incassare il sì di Giorgio Perinetti in uscita dal Genoa) sta preparando la documentazione per iscriversi al campionato di Serie C, perché il campo ha sancito la retrocessione: poi si vedrà se il quadro attuale cambierà.