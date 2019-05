Quelle contro Cagliari e Fiorentina potrebbero essere le ultime gare per Giorgio Perinetti nel ruolo di direttore generale del Genoa.



L'esperto dirigente laziale, approdato in rossoblù nell'autunno 2017, potrebbe infatti salutare la Liguria a fine campionato. Su di lui hanno mostrato forte interesse nelle ultime settimane sia il Brescia, neopromosso in Serie A, che il Verona, il cui possibile ritorno nel massimo torneo passerà attraverso gli imminenti playoff di B.



L'eventuale addio di Perinetti verrebbe compensato dal ritorno a Pegli di Stefano Capozucca, il cui vincolo contrattuale con il Frosinone, del quale è stato consulente strategico in questa stagione, scadrà a fine giugno. Per Capozucca si tratterebbe della terza avventura professionale al fianco di Enrico Preziosi. La notizia è stata riportata questa mattina la Gazzetta dello Sport.