Intervistato da Tuttosport, il ds del Genoa Giorgio Perinetti parla del Torino e svela un retroscena di mercato: "E' una squadra competitiva, attrezzata per un posto in Europa League. Poi hanno preso un giocatore che avrei portato al Genoa come Meitè, un ragazzo interessantissimo che può diventare competitvo ai massimi livelli. Il Torino è riuscito a prenderlo grazie all'operazione Barreca, per noi non c'è stato niente da fare".