Dalle colonne di Tuttosport il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha rivelato un retroscena di mercato risalente all'ultima campagna acquisti: "Il Torino ha una buona squadra inoltre hanno preso un giocatore che avrei portato al Genoa come Meitè, un ragazzo interessantissimo che può diventare competitivo ai massimi livelli. Il Torino è riuscito a prenderlo grazie all’operazione Barreca, per noi non c’è stato niente da fare”.