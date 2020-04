Nel corso della lunga intervista concessa in esclusiva a Calciomercato.com,ha avuto modo di parlare anche del suo Genoa.Nello specifico il più celebre manager del motomondiale si è soffermato sull'impatto positivo avuto dall'arrivo di Davide Nicola nell'ambiente rossoblú: "Con l’avvento dile cose sono cambiate parecchio. E il merito è tutto suo che ha fatto un gran lavoro. Quando è arrivatooltre ad una situazione di classifica drammatica. La sua bravura è stata quella di dare fiducia ai giocatori, spingendo tutti a dare il massimo e forse anche qualcosa di più., cosa ancor più eccezionale se si pensa che è subentrato a stagione in corso”.Pernat non ha poi perso l'occasione per tirare le orecchie alla gestione societaria: “Il problema è che se anche questo campionato dovesse concludersi bene (sempre ammesso che si torni a giocare),. Purtroppo da troppi anni a questa parte al Genoa manca un nucleo storico, un’ossatura sulla quale costruire qualcosa di solido in grado di ricompensare una tifoseria che per numero di spettatori è sempre tra le prime sei o sette in Italia.