Il Genoa è ad un passo dall' inserire nel proprio puzzle il primo pezzo prelevato sul mercato di gennaio.



Il tanto agognato esterno di sinistra ricercato fin dalla scorsa estate sarà Giuseppe Pezzella. Il club rossoblù ha infatti raggiunto l'intesa con l'Udinese per il trasferimento in Liguria del ventunenne d'origine napoletana.



Il nazionale under 21 arriverà a Pegli in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni in una trattativa che dovrebbe portare Ervin Zukanovic a compiere il cammino inverso.



Con l'acquisto di Pezzella tramonta quindi la possibilità che il Genoa possa assicurarsi le prestazioni di Antonino Barreca, per settimane indicato come il candidato numero 1 a diventare il nuovo titolare della fascia mancina del grifone. Dopo aver raggiunto l'accordo con il Monaco per un prestito da 18 mesi sono stati i continui tentennamenti da parte del giocatore a convincere il Genoa a cambiare obiettivo spostandosi in maniera decisa sul laterale dell'Udinese.



Pezzella dovrebbe sbarcare a Genova entro la fine di questa settimana per sostenere le rituali visite mediche e poi firmare il suo contratto con il club più antico d'Italia.