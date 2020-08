Prosegue il casting centravanti per il Genoa in vista della prossima stagione.



Ai tanti nomi accostati nei giorni scorsi al club rossoblù oggi ne vengono aggiunti altri due. A farli è il Secolo XIX che parla di un interesse del Grifone per Andrea Petagna e Landry Dimata.



Il primo è reduce dalla retrocessione con la Spal ma anche dall'imminente passaggio al Napoli che dopo essersene assicurato il cartellino a gennaio e averlo lasciato un semestre in prestito in Emilia ora dovrebbe portarlo stabilmente a Castel Volturno. A quanto pare, però, la permanenza di Petagna all'ombra del Vesuvio non è affatto scontata. Nell'anno degli Europei il ragazzo spinge per giocare con continuità, cosa che in azzurro difficilmente potrebbe fare. Ecco perchè si fa largo per lui l'ipotesi di un nuovo trasferimento temporaneo. Nel caso il Genoa resta alla finestra in attesa di sviluppi.



L'ipotesi Dimata rimbalza invece direttamente dal Belgio, dove il 22enne attaccante dell'Anderlecht viene considerato l'erede di Romelu Lukaku pur non avendo la stessa robustezza fisica dell'interista. Prima punta alta e veloce, Dimata due stagioni fa fu nominato miglior giovane della Jupiter League, diventando presto il punto di riferimento della nazionale Under 21. Quest'anno la sua crescita è stata interrotta da un infortunio al ginocchio e dalla pausa per la pandemia ma nonostante la chiusura anticipata della stagione ha avuto modo di disputare qualche amichevole nelle scorse settimane mostrando di essersi perfettamente ristabilito.