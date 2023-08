Il cognome è di quelli pesanti. Ma in comune con il Valdanito ha soltanto il patronimico.

Classe 1996, Miguel Crespo è un centrocampista con doppio passaporto, francese e portoghese, in forza al Fenerbahce.



Su di lui avrebbe messo gli occhi il Genoa, club in cui militò a suo tempo anche l'ex centravanti argentino. Secondo i media anatolici, il Grifone avrebbe nei giorni scorsi chiesto informazioni su questo regista abile in fase di impostazione ma in grado di agire, all'occorrenza anche come trequartista.