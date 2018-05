Con Gianluca Lapadula che, nonostante una deludente stagione, difficilmente lascerà il Genoa, la dirigenza ligure sonda il mercato alla ricerca di un altro centravanti, dalle caratteristiche diverse rispetto all'italo-peruviano, in grado di fargli da spalla ma anche di sostituirlo.



Un identikit che sembrerebbe ricalcare il profilo di Andrej Galabinov, il cui futuro appare però lontano dalla Lanterna. Al suo posto, secondo quanto riferisce l'edizione genovese di Repubblica, potrebbe arrivare il gigante danese dell'Atalanta Andreas Cornelius.



Il direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti avrebbe infatti messo nel mirino proprio il possente ariete degli orobici, reduce da una stagione buona ma non contentissimo dello spazio concessogli da Gian Piero Gasperini.



25 anni, nazionale della rappresentativa del proprio Paese, Cornelius è un gigante di 193 centrimetri per 80 chili ed ha nel colpo di testa, ovviamente, la sua dote migliore. L'Atalanta, che un anno fa lo prelevò dal Copenaghen, non vorrebbe privarsene ma di fronte ad un'offerta attorno ai 3,5 milioni di euro potrebbe anche farci un pensiero.