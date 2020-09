Non solo Mattia Perin. C'è un altro giocatore di proprietà della Juventus che il Genoa avrebbe chiesto in prestito ai bianconeri.



Si tratta del giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia.



Cresciuto nel vivaio dei campioni d'Italia e spedito in prestito lo scorso anno al Perugia in Serie B, il classe 2000 valdostano è stato per il momento aggregato alla prima squadra di Andrea Pirlo con l'intento di valutarne il possibile inserimento in organico. L'ipotesi di un nuovo trasferimento temporaneo, tuttavia, non è comunque da escludere, nel caso al ragazzo venisse proposta la possibilità di giocare con continuità in un club di Serie A.



Oltre ai rossoblù Nicolussi piace però anche a Sampdoria, Udinese e Atalanta.